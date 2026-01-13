Алёна Михалап: ШКИ - мы стартовали!

Школа креативных индустрий (ШКИ) начала свою работу в Мурманске в ноябре 2025 года. Это уникальное образовательное пространство было открыто в конце прошлого года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!».