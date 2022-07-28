«Алёше», символу города-героя Мурманска, срочно требуется ремонт из-за «существенного снижения прочности бетона»

Недавно жители Мурманска заметили трещины на главном символе города – монументе «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Северяне переживают за «Алёшу» и крайне обеспокоены ситуацией.

Недавно жители Мурманска заметили трещины на главном символе города – монументе «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Северяне переживают за «Алёшу» и крайне обеспокоены ситуацией.

Глава администрации города отреагировал незамедлительно на сообщения в соцсетях и СМИ, успокоил северян.

По мнению Юрия Сердечкина, знаковым местам столицы Заполярья нужна особая забота и внимание. По славам сити-менеджера, с момента завершения строительства в 1974 году серьёзно ремонтировали памятник всего один раз. И это за 48 лет!

В ходе недавнего обследования выявили «ветхость конструкции по причине физического износа», «существенное снижение прочности бетона». За сухими инженерными формулировками - судьба памятника, без которого невозможно представить наш город-герой, отметил Юрий Сердечкин.

В срочном порядке готовим материалы для привлечения специалистов по комплексной оценке состояния и выработке предложений по ремонту, подчеркнул глава.