«Алеут» на страже Арктики

На Северном флоте в суровых условиях испытали снегоболотоход, недавно поступивший на вооружение. Машина умеет плавать со скоростью до 6 км\ч, но сейчас водителям-механикам приходится штурмовать снежную целину.

Учитывая объёмы выпавших осадков, снегоболотоход «Алеут» уместно смотрелся бы и на некоторых мурманских улицах. Но его доля – защита рубежей нашей страны. Впрочем, двухзвенная машина вполне может быть и гражданской. В облике вседорожника угадываются знакомые черты ГАЗовских грузовичков, наверное, поэтому «Алеут» получился не по военному тёплым и уютным.

Военнослужащие подразделений разведки отдельной мотострелковой бригады Северного флота не просто так катаются по полигону. Они в условиях приарктической лесотундры отрабатывают ведение боя.

Снегоболотоходы «Алеут» поступили на вооружение Северного флота несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя. По словам механиков-водителей, машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья, утверждает Сергей Гончаров командир разведвзвода мотострелковой бригады Северного флота.

Вездеходы «Алеут» неоднократно принимали участие в тактических учениях подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, на Таймыре, а также некоторых островах российских архипелагов Северного Ледовитого океана.