Алевтина Андреева, уполномоченный по правам детей в Мурманской области, завела страницу в соцсетях

Теперь пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут обратиться по всем вопросам, касающимся отстаивания интересов несовершеннолетних, к ней напрямую. Друзей у обудсмена пока немного. Среди них супруга губернатора Евгения Чибиса и, например, бизнес-омбудсмен Мурманской области Елена Тихонова.

На стене аккаунта уже стали появляться первые обращения северян.

Напомним, Алевтина Андреева вступила в должность пару месяцев назад, заменив предшественника Бориса Когана, который занимал пост с 2011 года.