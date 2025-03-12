Алина Гавриловаи и Данил Карпман: о конкурс чтецов «Живая классика» и победителях муниципального этапа

«Живая классика» — ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской Федерации и за рубежом.

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих любимых художественных произведений, любых российских или зарубежных авторов XVIII-XXI века, написанных прозой.

С 25 января этого года по всей в стране, в том числе и в нашем регионе, начались первые этапы конкурса: классные и школьные этапы.

Конкурс «Живая классика» – масштабный детский литературный проект в нашей стране, дающий возможность каждому подростку не просто прикоснуться к «миру прекрасного», но и стать частью многомиллионного сообщества читающих школьников, умных, неравнодушных, увлеченных и очень артистичных ребят.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алина Гавриловаи и Данил Карпман, рассказываю о том, как проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», какие были номинации, кто стал победителем и будет представлять наш регион на уровне России.