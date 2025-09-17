Алина Камбулина: о рекордах спортивного фестиваля «Гольфстрим-2025»

Свыше десятка видов спорта, несколько регионов-участников со всей страны, захватывающие гонки. Какие рекорды поставили любители экстрима и скорости на этот раз?

Заплыв на 1200 метров, массовый забег через Кольский мост и бои на мечах. В Мурманске в 18-й раз провели главный спортивный праздник «Гольфстрим».

На этот вопрос ответит гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алина Камбулина, начальник отдела спортивно-массовой работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.