День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.25 12:00
Алина Камбулина: о рекордах спортивного фестиваля «Гольфстрим-2025»
Свыше десятка видов спорта, несколько регионов-участников со всей страны, захватывающие гонки. Какие рекорды поставили любители экстрима и скорости на этот раз?
Заплыв на 1200 метров, массовый забег через Кольский мост и бои на мечах. В Мурманске в 18-й раз провели главный спортивный праздник «Гольфстрим».
На этот вопрос ответит гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алина Камбулина, начальник отдела спортивно-массовой работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
