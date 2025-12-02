День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.25 12:00
Алина Николаева и Дарья Галеева: о «Науке на краю света»
Если вам всегда казалось, что наука – это очень сложно, тогда обязательно смотрите новый выпуск нашей программы.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алина Николаева и Дарья Галеева докажут обратное. Специалистами Информационного центра по атомной энергии Мурманска поговорим рассказывают о том, как стать чуть ближе к науке и побывать на интересном научном фестивале «КСТАТИ 80. Наука на краю света».
