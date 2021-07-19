Алкоголь - в коробках из под семечек

Полицейские обнаружили в Мурманске точку по продаже контрафактного алкоголя. Ни соответствующей лицензии, ни документов, подтверждающих легальность производства и оборота спиртосодержащей продукции, у продавцов не оказалось. Бутылки с горячительными напитками, судя по видео, хранились под прилавком в коробках из под семечек. Да и продавали, скорее всего, такую продукцию «тем, кто знает», не выставляя на прилавки.

В отношении предпринимателя полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.