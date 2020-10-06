Алкоголь и крупную денежную сумму похитил житель Колы из небольшого городского магазина

В торговую точку молодой человек проник через окно, разбив стекло форточки.

Найти нарушителя у полицейских не составило труда, им оказался 20-летний житель Мурманска. При задержании он пояснил правоохранителям, что очень нуждался в деньгах, от того и пошёл на преступление.

20 тысяч рублей, которые подозреваемый вытащил из кассы, он успел потратить. Ранее судимому за кражу молодому человеку теперь грозит срок до 5 лет лишения свободы.