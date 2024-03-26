Алла Дергунова, Елена Шмуйлович и Светлана Колесник: о победе в конкурсе «Качественное образование – будущее России»

Педагоги Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи приняли участие во всероссийском конкурсе «Качественное образование – будущее России» по направлению «Психолого-педагогические условия сохранения и укрепления здоровья».

Авторский коллектив от Мурманской области представил на конкурс программно-методический комплект по обеспечению психологической безопасности в образовательных организациях. В итоге – диплом победителя в номинации «Психолого-педагогические условия сохранения и укрепления здоровья – 2024» и золотая медаль «Элита Российского образования».

О том, как далась эта победа, как проходил всероссийский конкурс сегодня рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алла Дергунова, Елена Шмуйлович и Светлана Колесник, сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.