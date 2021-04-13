Алла Истомина подала документы на участие в праймериз «Единой России»

Генеральный директор АО «МЭС» утверждает, что собралась в депутаты, так как видит возможности для улучшения условий быта жителей Ленинского округа.

Алла Истомина выдвигается по 10-му округу. Это Ленинский район. Он славится своими коммунальными проблемами. Генеральный директор АО «МЭС» о них знает не понаслышке и видит возможности для решения. В частности, качества горячего водоснабжения и стоимости услуг ЖКХ.

Алла Истомина, профессиональный коммунальщик с огромным производственным опытом. Сегодня она подала все необходимые документы и была зарегистрирована для участия в праймериз «Единой России».

Эта процедура, считает Истомина, необходима ей для того, чтобы понять уровень поддержки мурманчан. Ведь выдвигается в кандидаты она впервые.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Более 25 лет работаю в отраслях, которые основные для ЖКХ. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Для того, чтобы решать коммунальные проблемы мурманчан, приняла решение участвовать в предварительном отборе, голосовании партии «Единая Россия». Важным для меня и для всех мурманчан, конечно, является качество и стоимость услуг ЖКХ. Важным для себя определяю теплоснабжение и качество ГВС в Ленинском округе».