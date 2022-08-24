«Аллея добра» - сотрудники - волонтёры компании «Мурманэнергосбыт» провели посадку кустов сирени

Олеся Голушкова, специалист по коммуникациям акционерного общества «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня мы с сотрудниками «Мурманэнергосбыта» - корпоративными волонтёрами высаживаем сирень. Наша компания закупила 90 кустов сирени декоративной. Сегодня мы облагораживаем этот мурманский двор, чтобы радовать жителей близлежащих домов».

Пожалуй, во дворе на улице Бабикова, 3 уже давно не было такого оживления. Сотрудники - волонтёры компании «Мурманэнергосбыт» приехали сюда, чтобы посадить кусты сирени. Компания закупила 90 саженцев, а участок для озеленения определила администрация города.

Олеся Голушкова, специалист по коммуникациям акционерного общества «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня мы с сотрудниками «Мурманэнергосбыта» - корпоративными волонтёрами высаживаем сирень. Наша компания закупила 90 кустов сирени декоративной. Сегодня мы облагораживаем этот мурманский двор, чтобы радовать жителей близлежащих домов».

Одна из главных особенностей акции в том, что сотрудники компании приехали не одни, а вместе со своими семьями, поэтому на площадке царила радушная атмосфера.

Олеся Голушкова, специалист по коммуникациям акционерного общества «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня не только сотрудники у нас, но и здесь наши дети. Мы хотим им привить любовь к природе, уважение к природе, поэтому вот такая замечательная акция».

Неравнодушные горожане так же могли присоединиться к акции. Впрочем, энергетики работали с удовольствием и без помощи со стороны.

Екатерина Попова и Тамара Новикова, сотрудники «Мурманэнергосбыта»: «Погода в Мурманске в августе нас радует, а идея о том, что можно приехать и поучаствовать в таком мероприятии, мне кажется, очень крутая идея. Поэтому мы сразу откликнулись на неё».

Илья Лебедев, сотрудник «Мурманэнергосбыта» и Мария Лебедева, его дочь: «Наш город находится за Полярным кругом и дополнительные деревья и озеленение сделают наш город и красивее, и, скажем так, добрее и ярче».

Сотрудники обещают следить и ухаживать за саженцами, чтобы растения не погибли. Территорию, где состоялось озеленение, было принято назвать «Аллеей добра».