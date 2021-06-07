Аллея поколений на улице Хлобыстова этим летом преобразится

В сквере обновляют дорожную плитку и бордюры.

Сквер в Ленинском округе Мурманска после масштабной реконструкции открыли в 2014 году. Благоустроенное место за эти годы стало любимым у жителей микрорайона. Здесь дети играют, занимаются спортом, а также взрослые могут приятно отдохнуть на уютных лавочках.

Но лето – пора приятных обновлений, а значит, сквер будет частично отремонтирован. Здесь заменят пешеходные дорожки. Работы уже начались. А завершиться они должны до 11 августа.

Кроме того, в Аллее поколений обновят бордюр и в течение сезона покрасят лавочки, чтобы отдых мурманчан был не только комфортным, но и красивым.