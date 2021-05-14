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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.21 19:30

Альтернативный источник энергии, или Как добыть мегаватты электроэнергии, используя силу прилива

Вся сила в простоте, утверждает десятиклассник Глеб Телегин: в простоте экспериментов и даже самого способа, который может помочь Кольскому Заполярью сэкономить при выработке электроэнергии.

Вместе с научным руководителем школьник изучает магнитогидродинамический эффект, он и станет возможным альтернативным источником энергии. Работа началась ещё два года назад, рассказывает исследователь. Результат первого этапа повлек за собой новые вопросы и, как следствие, новые опыты и выводы, которыми захотелось поделиться с научным сообществом.

Глеб Телегин, исследователь, ученик школы №266 г. Снежногорска: «Почему бы не обратиться к особенностям нашего Кольского полуострова? Сделать проблему более глобальной и попробовать добывать энергию комбинированным способом - за счет приливных течений Баренцева моря».

Школьник даже уверено назвал точку на карте, где можно применить его разработки. Это единственная действующая на данный момент приливная станция, расположенная в Губе Кислая. Сейчас ведётся работа над экономической составляющей вопроса. При любых затратах, уверяют исследователи, электростанция довольно быстро окупит себя. К такому выводу пришли, конечно, не сразу.

Оксана Михедько, научный руководитель, учитель физики школы №266 г. Снежногорска: «Когда мы начинаем новую работу, я не знаю, во что это выльется, в каком направлении будем двигаться. Главное, найти интересный вопрос, а далее то, что я узнаю, это для меня тоже новое. Очень много вещей, которых я не знаю и познаю вместе с ребёнком».

Удивительно, но Глеб не готов с уверенностью сказать, что свяжет жизнь с естественными науками, хотя все его исследования с начальной школы были связаны с физикой и математикой. Юноша развивается всесторонне, даже защиту своей работы проводил на двух языках – русском и английском.

Таких детей, тянущихся к наукам и знаниям, довольно много, уверяет педагог. Особенно приятно, что заметна отдача от взаимной работы, когда ребёнок не только блестяще выступает, но приносит призовые места.

Глеб оказался среди 15 финалистов Российского национального юниорского водного конкурса и завоевал победу в номинации «Международная». Исследователю и его научному руководителю были вручены Благодарственные письма Министра природных ресурсов и экологии. А в августе снежногорец будет представлять страну в Стокгольме.

 

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