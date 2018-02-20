Алые паруса в Мурманске – читайте «Вечерний Мурманск»

Хотите узнать, какие главные новости завтрашнего дня по версии журналистов городской газеты «Вечерний Мурманск»? Тогда смотрите и слушайте «Арктик-ТВ».

Выпускной вечер в этом году обещает стать для мурманских старшеклассников необычайным. Городские власти предлагают организовать на Семёновском озере праздник по типу питерских Алых парусов.

Где в Мурманске появится сквер со скульптурой фламинго? Какие ещё парки будут благоустроены в этом году в Мурманске? И могут ли на это повлиять горожане?

Собачий приют в Мурманске разгромили не дилетанты, так считают в природоохранной прокуратуре. Скорее всего, это дело рук специалистов, которые умеют обращаться с животными. Подробности вы найдёте на страницах свежего номера «Вечерки» завтра.