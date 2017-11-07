Алые знамёна у постамента Ильича

Главный советский праздник - день Октябрьской революции. Официально эту дату в России не отмечают уже более двадцати лет. Однако, для миллионов людей 7 ноября ассоциируются со счастливыми годами комсомольской юности. В этом году событиям 1917 года исполняется сто лет. В честь круглой даты десятки человек пришли к памятнику Ленина, чтобы возложить цветы.

По Мурманску и не скажешь, что со времен Октябрьской революции прошло сто лет. Имена лидеров событий 1917 года и сегодня встречаются на каждом углу. Вот угол проспекта Ленина и улицы Дзержинского - здесь уже начинают собираться люди, для которых 7 ноября по-прежнему красный день календаря.

Организованными колоннами к памятнику вождя пролетариата в Мурманске не ходят уже давно. Масштабные демонстрации остались в воспоминаниях преданных коммунистов. Несмотря на круглую дату, сегодня на митинг пришли около сотни человек.

События 1917 года можно и трактуют по-разному. Однако, сомнений нет - революция в корне изменила ход истории страны. А для миллионов людей на протяжении 80 лет эта дата была главной в году. Для некоторых она остается знаковой и сегодня.

И сегодня без песен, комсомольского задора и алых гвоздик не обошлось.

К поздравлениям со 100-летием Октябрьской социалистической революции присоединяется директор телеканала «Арктик-ТВ», член Коммунистической партии Российской Федерации Андраник Владимирович Мусатян. Накануне он сообщил, что торжественный день встречает на мероприятиях в Москве и поздравил всех северян со значимым праздником: «Желаю всем счастья и тепла в доме, чтобы мы вернули те достижения Коммунистической партии, которые были сделаны в своё время, которые мы вспоминаем с любовью».