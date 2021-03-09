«Амазонки» подарили себе «бронзовую» победу в ледовом сражении

На Северном флоте завершился турнир по хоккею с шайбой среди женских команд. Соревнование, организованное по инициативе Северной военной хоккейной лиги, состоялось в преддверии 8 Марта.

В турнире участвовали единственная женская команда Северной военной хоккейной лиги «К-21 Амазонки» и три любительских женских хоккейных команды из города Санкт-Петербурга. В напряженной и захватывающей финальной игре встретились питерские «Гроза-2» и команда «Красная ракета». Спортивная удача оказалась на стороне «Грозы-2» – она победила со счётом 4:3 и завоевала Кубок командующего Северным флотом. Североморские «Амазонки» стали бронзовыми призерами турнира.

Хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня. В состав команды входят военнослужащие, служащие подразделений ведомственной охраны и гражданский персонал воинских частей и учреждений флота. Этот хоккейный сезон стал для «амазонок» дебютным.