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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.23 18:30

Американский альпинист призывает власти Непала защитить Эверест от мусора, а в Италии бывший мусорщик и историк-любитель нашёл уникальные бронзовые статуи, которым уже больше 2000 лет

Укусы комаров – это не только кожный зуд, но и опасность заразиться малярией и другими болезнями. Но у учёных в Израиле появились хорошие новости. Они говорят, что нашли природный репеллент, который защищает кожу человека от надоедливых угроз с большим радиусом действия, чем привычные спреи.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

Хорватские археологи обнаружили остатки неолитического поселения и дороги в Адриатическом море. Возраст находки – почти 7000 лет.

В Каире открыли отреставрированную мечеть XIII века. Она была разрушена чуть ли не полностью, но специалисты всё восстановили.

Музей в индийском городе Гургаон рассказывает об истории развития индустрии фотоаппаратов и видеокамер. В нём представлены устройства, созданные в разные годы и в разных странах.

Одно из старейших блюд коренных народов Кубы возвращается на остров. Маниок всё чаще используют на кулинарных фестивалях. Теперь несколько стран подали официальную заявку в ЮНЕСКО, чтобы традицию сбора урожая и приготовления маниока включили в список культурного наследия.

В итальянском курортном городке недавно нашли уникальные бронзовые статуи, которым уже больше 2000 лет. А открытие помог сделать бывший мусорщик и историк-любитель Стефано Петрини.

Американский альпинист призывает власти Непала защитить Эверест от мусора. Он поднялся на гору в 13-й раз и заметил, что за последние годы ситуация ухудшилась.

В национальном парке «Кафуэ» в Замбии постепенно увеличиваются популяции львов и леопардов, которые уже стали редкими животными. Помогает в этом специальная программа, в которой участвует отряд грифов и стервятников.

Укусы комаров – это не только кожный зуд, но и опасность заразиться малярией и другими болезнями. Но у учёных в Израиле появились хорошие новости. Они говорят, что нашли природный репеллент, который защищает кожу человека от надоедливых угроз с большим радиусом действия, чем привычные спреи.

Вернуться во времена Людовика XIV и узнать, чем душились придворные в XVII веке, предлагают в Версальском парке. Там открылся «Сад парфюмеров» с благоухающими цветами.

Редкая и вымирающая призрачная орхидея впервые зацвела в Великобритании. А попала она в страну благодаря тому, что её выслали природозащитники из США.

Интернет-бренд модной одежды проливает свет на культурное наследие Афганистана через традиционную одежду и украшения. Компания «AvizЕh» работает с афганскими женщинами, многие из которых живут в пакистанских лагерях для беженцев.

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