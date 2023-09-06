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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.23 19:30

«Аметистовый кристалл», или Подведены итоги совместной рабы краеведческого музея и технопарка «Кванториум 51»

Центр «Лапландия» уже длительное время сотрудничает с областным краеведческим музеем. Одним из результатов совместной работы стало создание аудиогида для экспонатов учреждения культуры. В его создании приняли участие 11 воспитанников технопарка «Кванториум».

В наши дни сфера музеев активно цифровизируется. В Центре образования «Лапландия» провели открытый урок, где подвели итоги совместной рабы краеведческого музея и технопарка «Кванториум 51», а также поразмышляли на тему дальнейших перспектив.

Центр «Лапландия» уже длительное время сотрудничает с областным краеведческим музеем. Одним из результатов совместной работы стало создание аудиогида для экспонатов учреждения культуры. В его создании приняли участие 11 воспитанников технопарка «Кванториум».

В «Лапландии» состоялось открытое занятие, на котором участники проекта представили результаты работы и обсудили планы на будущее. 

Екатерина Кощиц, педагог-наставник детского технопарка «Кванториум»: «У нас получился замечательный аудиогид для областного краеведческого музея. Он был выложен на одну из крупнейших сторителинговых площадок, где любой желающий из любой точки мира может зайти и его послушать. Если когда-нибудь им посчастливится оказаться в нашем краеведческом музее, то они смогут не только при помощи экскурсовода познакомиться с экспонатами, но и при помощи аудиогида, если у него будут сжатые сроки, сжатое время, если они не попадут на экскурсию».

Для представителей музея любое такое сотрудничество в радость. Ведь это про прививание молодому поколению любви к истории.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея: «Мы показали им музей, показали им наши основные предметы из экспозиций, а они сами выбрали то, что им наиболее интересно. И рассказали о них так, как прежде всего интересно их сверстникам».

По словам руководителя технопарка «Кванториум», такие проекты помогают ребятам узнавать больше о своей малой родине.

Для того чтобы создать аудиогид, с апреля по июнь ребята проделали немалую работу, порой, из-за спорных моментов им приходилось вести самое настоящее расследование. 

Пётр Захаров, участник проекта: «Во-первых, нужно было составить свой текст. А для текста нужно было искать информацию. Искали информацию в интернете, книгах. Сами ездили на места, осматривали. После составления текста его нужно было озвучить. Озвучить – это самое страшное было из всего процесса, конечно же».

Если бы чучела медведей могли говорить, то они поблагодарили бы Юру Савченко за сбор и обработку информации о косолапых в Заполярье. Хищники занимают центральное место в экспозиции музея, посвящённой северным животным.

Юрий Савченко, участник проекта: «Я искал по сайтам, читал литературу про Мурманскую область. Уточнял данные о популяции медведей. И потом мы несколько раз читали тексты, тренировались».

На открытом занятии представитель Мурманского областного краеведческого музея вручил ребята из «Кванториума» ежегодный переходящий приз «Аметистовый кристалл».

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