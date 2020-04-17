Анализы на коронавирус будут делать в Мурманске

Областной Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты тестов на коронавирус, не отправляя пробы в научно-исследовательский институт.

Теперь окончательный анализ будут делать в лаборатории мурманского отделения надзорного органа. Завершится переход на новую систему через несколько дней. Это значительно сократит время получения результатов.

В Мурманской области проведено более 12 тысяч тестов. 318 из них - положительные. 21 человек выздоровел, один умер. 296 - находятся на лечении, сообщает региональный штаб по коронавирусу.