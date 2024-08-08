Анастасия Белова: о Международном дне офтальмологии и о нашем зрении

8 августа отмечается Международный день офтальмологии.

И сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Белова, врач-офтальмолог отделения офтальмологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, которая рассказывает, почему она выбрала именно направление в медицине, какие новые методы и технологии доступны в нашем регионе и о профилактике заболеваний, связанных со зрением.