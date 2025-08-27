Анастасия Беженар и Никита Вересов: о том, чем живёт поколение зумеров и о молодёжном форуме «Территория свободного развития»

Чем интересуется молодое поколение Заполярья?

Ответ на этот вопрос знают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - специалисты по работе с молодёжью Анастасия Беженар и Никита Вересов. Они входят в команду организаторов молодёжного форума «Территория свободного развития», который пройдёт в сентябре и объединит молодых и активных северян.

А сегодня они рассказывают о том, что интересно в настоящее время зумерам и миллениалам, чем будет полезен молодёжный форум для ребят нашего региона.