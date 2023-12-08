Анастасия Безрукова и Мария Рольская: о чём мечтают участницы конкурса «Сияние Арктики»

В Мурманске продолжается активная фаза подготовки к заключительной части конкурса красоты и таланта «Сияние Арктики».

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - две блондинки-участницы конкурса красоты - Анастасия Безрукова и Мария Рольская расскажут, что для них этот конкурс: приятная авантюра, соревнование или приятное времяпровождение или новый полезный опыт. А ещё они поведают о том, много ли времени отнимают многочисленные мероприятия, поддерживают ли их родные и каков секрет успеха.