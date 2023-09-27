День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.23 12:00
Анастасия Бойцова, косметолог: о горячих батареях и холоде, или О периоде стресса для кожи
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о том, почему, как только батареи дома теплеют, а на улице становится холоднее, наша кожа начинает хандрить.
Косметолог Анастасия Бойцова рассказывает о том, почему кожа сохнет в отопительный сезон и как пережить зиму с комфортом для себя и своего организма.
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