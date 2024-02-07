День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.24 12:00
Анастасия Дейкова и Константин Пашенин: о правилах поступления в вузы МЧС России
Вопрос выбора школы всегда стоит очень остро для любящих родителей и самих детей, ведь от качества образования во многом зависит успешность человека в жизни. Крепкие знания, гибкость ума, любознательность и всестороннее развитие, патриотическое воспитание и личностные ценности - качества, которые, например, дают своим воспитанникам Кадетские школы и вузы МЧС России.
«Современное общество подталкивает ребят выбирать профессию уже в школьные годы. Мы стараемся заинтересовать их, достоверно рассказываем о преимуществах кадетской жизни, наших вузов и о специфике работы в МЧС России», - отмечает старший инспектор по боевой и физической подготовке #МЧСМурманск Игорь Афанасьев.
Недавно в Кадетской школе города Мурманска состоялся день открытых дверей для будущих учеников пятых и десятых классов, а также их родителей. А сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Дейкова и Константин Пашенин, сотрудники отдела кадров Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают о правилах поступления в вузы МЧС России.
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Последние комментарии
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Ольга
26.01.24 02:54
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