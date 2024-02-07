Анастасия Дейкова и Константин Пашенин: о правилах поступления в вузы МЧС России

Вопрос выбора школы всегда стоит очень остро для любящих родителей и самих детей, ведь от качества образования во многом зависит успешность человека в жизни. Крепкие знания, гибкость ума, любознательность и всестороннее развитие, патриотическое воспитание и личностные ценности - качества, которые, например, дают своим воспитанникам Кадетские школы и вузы МЧС России.

«Современное общество подталкивает ребят выбирать профессию уже в школьные годы. Мы стараемся заинтересовать их, достоверно рассказываем о преимуществах кадетской жизни, наших вузов и о специфике работы в МЧС России», - отмечает старший инспектор по боевой и физической подготовке #МЧСМурманск Игорь Афанасьев.

Недавно в Кадетской школе города Мурманска состоялся день открытых дверей для будущих учеников пятых и десятых классов, а также их родителей. А сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Дейкова и Константин Пашенин, сотрудники отдела кадров Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают о правилах поступления в вузы МЧС России.