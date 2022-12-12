Анастасия Иванова и Олег Ташов: о бесплатных социальных экскурсиях по Кольскому полуострову

В Мурманской области в преддверии нового года будут проводиться бесплатные социальные экскурсии.

Путешествовать бесплатно по Кольскому полуострову смогут члены семей мобилизованных и участников СВО, студенты учебных заведений высшего и среднего специального образования по специальностям в сфере туризма, а также учащиеся, оставшиеся без попечения родителей.

Какие экскурсии подготовили для северян? Как записаться на них? Когда ждать повтор? Об этом и не только идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Анастасией Ивановой, генеральным директором АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», и Олегом Ташовым, специалистом по работе с субъектами туриндустрии АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».