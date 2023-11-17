Анастасия Иванова: о традиционной туристической выставке «MURMANSK.TRAVEL Market»

Традиционная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» пройдёт в Мурманске уже в эту субботу. В выставке примут участие более 10 представителей туристической индустрии Мурманской области, Туристский информационный центр Мурманской области и комитет по туризму Мурманской области.

«Мероприятие в первую очередь ориентировано на местных жителей: рассказать им, где можно отдыхать в Мурманской области в этом зимнем сезоне, презентовать новые экскурсионные программы и обратить внимание на то, какие приятные бонусы действуют для жителей региона», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

А гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», расскажет о программе выставки, какие сюрпризы ждут её участников и гостей.