День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 12:00
Анастасия Капитанова и Дина Рыгина: о том, как стать спасателем и что такое подъём по штурмовой лестнице
Большинство из нас, услышав слово МЧС, сразу вспоминает пожарных. А ведь это не совсем правильно.
В чрезвычайном ведомстве трудится очень много людей разных профессий. Кто они? Где учились? Как стать их коллегой, если давно мечтаешь?
Об этом сегодня можно будет узнать от гостей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасии Капитановой, старшего инспектора отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Дины Рыгиной, начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской.
А ещё они нам расскажут о том, что такое пожарно-спасательный спорт: «Подъём по штурмовой лестнице», «Боевое развёртывание», «Преодоление стометровой полосы с препятствиями».
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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