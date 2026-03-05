Анастасия Метелёва: кто воспитывает детей - школа или родители?

Едва ли утверждение о том, что основная ответственность за воспитание и развитие детей лежит на родителях, нуждается в аргументации. Школа помогает, поддерживает и предоставляет образовательную среду, но не снимает с родителей эту важнейшую миссию.

Это подчёркивается Законом об образовании (ФЗ №273-ФЗ) и Семейным кодексом.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Метелёва, советником директора по воспитанию Молочнинской СОШ, рассказывает о том, а как обстоят дела на практике.