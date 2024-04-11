День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.24 12:00
Анастасия Перфилова и Анна Норова: об амбициозном форуме для дам «Женщины в бизнесе»
«Женщины в бизнесе» — под таким названием в четвертый раз в Мурманске проходит форум, который собирает представительниц прекрасного пола: успешных предпринимателей, блогеров, а также тех, кто стоит на пороге открытия своего дела и ищет вдохновение для старта.
Чем программа этого года отличается от предыдущих? Кто станет звездными спикерами форума? Какие сюрпризы ждут участниц мероприятия?
На эти и многие другие вопросы сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают создатели проекта «Женщины в бизнесе» - Анастасия Евгеньевна Перфилова и Анна Андреевна Норова.
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