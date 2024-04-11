Анастасия Перфилова и Анна Норова: об амбициозном форуме для дам «Женщины в бизнесе»

«Женщины в бизнесе» — под таким названием в четвертый раз в Мурманске проходит форум, который собирает представительниц прекрасного пола: успешных предпринимателей, блогеров, а также тех, кто стоит на пороге открытия своего дела и ищет вдохновение для старта.