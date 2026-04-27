Анастасия Серова и Диана Скрит: «Таврида.АРТ» - новый сезон

Стартовал новый сезон проекта «Таврида.АРТ». Это платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства.

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединяет летние школы, фестиваль, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Серова, амбассадор, и Диана Скрит, амбассадор, активно включённая в развитие молодёжных инициатив, рассказывают о новых возможностях для молодых и творческих людей.