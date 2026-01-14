Анастасия Серова: о проекте «КерамикАРТ»

16 января в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» откроется выставка «Мир в твоих руках».

На ней можно будет увидеть работы, выполненные в рамках проекта «КерамикАрт»: тарелки с изображением северных ягод и грибов, чашки с саамским орнаментом, миниатюрные копии памятных мест столицы Заполярья.

Выставка будет работать по 15 февраля. Вход свободный.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Серова, руководитель проекта «КерамикАРТ», рассказывает о проекте «КерамикАРТ», творческом поиске, выставке, поделилась планами на 2026 год.