Анастасия Строгина: о Международном дне английского языка

23 апреля Всемирный день английского языка и день рождения Уильяма Шекспира. Английский драматург - мировое «наше всё» - не меньше, чем Александр Пушкин.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анастасия Стронгина, автор учебных программ по английскому языку и переводчик. Вместе с ней мы оспорим или подтвердим стереотипы, которые приписывают россиянам, британцам и американцам, а также пополним лексический запас английских слов и выражений.