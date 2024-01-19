Анастасия Суворова и Галина Скибяк: проект «Сияние Арктики» - финал всё ближе

Программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжает знакомить северян с ходом конкурса красоты и таланта «Сияние Арктики».

А в это время участницы проекта «Сияние Арктики» практически уже вышли на финишную прямую. Как девушки провели новогодние праздники? Чем заняты организаторы в период подготовки итоговых номеров конкурсанток? Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают Анастасия Суворова и Галина Скибяк, организаторы проекта «Сияние Арктики».