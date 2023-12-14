Анастасия Суворова и Галина Скибяк: «Сияние Арктики» объединяет красоту и талант

Журналисты программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжают следить за конкурсом красоты и таланта «Сияние Арктики».

В прошлый раз гостями программы были его участницы, а сегодня к нам прибыли организаторы необычного конкурса.

На каком этапе сейчас находятся участницы конкурса? Что нового произошло за это время? Смогли ли девушки по-настоящему сдружиться за это время? Или всё же чувствуется дух конкуренции? На все эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают организаторы конкурса «Сияние Арктики» Анастасия Суворова и Галина Скибяк.