Анастасия Тютина и Светлана Щепина: об участии в региональном конкурсе «Экспортёр года»

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» проводит региональный конкурс «Экспортёр года». Участниками могут быть субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Заполярья.

Как заявиться на конкурс? Какие номинации в этом году? И что даёт участие в этом мероприятии самим предпринимателям?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» Анастасия Тютина и коммерческий директор АО «Мурманский тарный комбинат» Светлана Щепина подробно ответят на эти и многие другие вопросы по региональному конкурсу «Экспортёр года».