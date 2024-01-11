День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.24 12:00
Анастасия Вавилова и Оксана Кузьмина: о том, какой красоты должно быть «Окно в Новый год»
Более 800 человек присоединились к проекту «Окно в Новый год» и украсили окна своих квартир или офисов. Сделать мир ярче, порадовать себя, а заодно и соседей, можете и вы: собирайтесь всей семье, друзьями или в индивидуальном порядке, проявляйте творческий подход и находчивость и украшайте витрины своей организации или окна дома.
Победителей выберут с помощью народного голосования, они получат специальные призы.
Торопитесь, приём заявок продлится до 15 января. Для участия нужно сфотографировать работу и выложить в группу проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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