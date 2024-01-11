Анастасия Вавилова и Оксана Кузьмина: о том, какой красоты должно быть «Окно в Новый год»

Более 800 человек присоединились к проекту «Окно в Новый год» и украсили окна своих квартир или офисов. Сделать мир ярче, порадовать себя, а заодно и соседей, можете и вы: собирайтесь всей семье, друзьями или в индивидуальном порядке, проявляйте творческий подход и находчивость и украшайте витрины своей организации или окна дома.