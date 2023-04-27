Анастасия Зиновьева: о том, что лечит врач-колопроктолог, или В каких случаях нужно бежать к этому специалисту

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» обсуждаем весьма деликатную тему – проблемы здоровья, которые связаны с заболеваниями прямой кишки, ободочной кишки и анального канала.

К сожалению, многие люди, заподозрив недомогание в этой сфере, далеко не сразу идут к врачу – боятся, стесняются… А зря! Во-первых, в вопросах здоровья нельзя терять время, во-вторых, кому, как не доктору нужно сообщать о проблемах.

Почему из общей хирургии относительно недавно выделили колопроктологию как отдельную специальность? Чем чревато самолечение? И в каких случаях нужно не просто бежать, а буквально мчаться к врачу? На эти вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит врач-колопроктолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Анастасия Зиновьева.