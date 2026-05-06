День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.26 12:00
Анатолий Шахов: «Ооps! I'm Dead», или Немного хоррор-панка
Если тебе по душе мрачные тексты про зомби, монстров и тёмные тайны, агрессивные гитары и панковский драйв, атмосфера присущая фильмам категории «Б» и, как ни странно, театр, то не пропусти этот эфир!
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анатолий Шахов, заведующий музыкальной частью Мурманского областного драматического театра, фронтмен группы «Oops! I'm Dead», композитор, вокалист, рассказывает о том, как хоррор-панк проник в постановку «№13».
