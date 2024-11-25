Анатолий Залесов: о 105-летии пожарной охраны Мурмана

2024 год снова стал юбилейным для людей огненной профессии Мурманской области: в апреле отметили 375 лет со дня создания пожарной охраны России, в июле - 65-летие Мурманского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, а 26 ноября огнеборцы отпразднуют 105-летний юбилей пожарной охраны на Мурмане!

Во все времена служба пожарных - это подвиг в мирное время! По первому сигналу огнеборцы приходят на помощь всем, кто попал в беду, не раз на деле доказывая своё высочайшее мастерство и отвагу.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анатолий Васильевич Залесов, и.о. начальника Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, делится воспоминаниями, рассказывает о современных пожарных буднях, интересных историях из жизни современных огнеборцев.