Андраник Мусатян: «Чтобы можно с гордостью говорить: «Я работаю в Водоканале!»

Жизнь современного человека похожа на коммунальный рай. Мало кто задумывается, включая свет или воду, что за полученными благами цивилизации, стоят крупные предприятия и их коллективы. Например, «Мурманскводоканал». Руководителю данного предприятия от имени губернатора вручили Благодарственное письмо.

День работников жилищно-коммунального хозяйства – хороший повод отметить важность труда специалистов, чья деятельность порой остаётся незамеченной. Их профессиональный праздник 21 марта, но поздравления звучат уже сейчас.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «В первую очередь, хочу пожелать здоровья и благополучия. Чтобы у самих сотрудников ЖКХ всегда было тепло, светло и радостно».

Благодарственные письма и почётные грамоты уже от руководства «Мурманскводоканала» вручили и другим его сотрудникам.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы должны стать эффективным предприятием, с современным оборудованием, техникой, поменянными трубами, новыми насосами аи втоматизацией. Коллектив должен получать хорошую зарплату и жёстко держаться за свои места, чтобы можно с гордостью говорить: «Я работаю в Водоканале!».

Высокий профессионализм и ответственность коммунальщиков с благодарностью отмечают не только руководители всех уровней, но и мы, потребители качественных услуг.