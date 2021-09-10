Андраник Мусатян продолжает предвыборную гонку – Верховный суд РФ

Верховный суд Российской Федерации отменил решение апелляционного суда Санкт-Петербурга и оставил в силе резолюцию Мурманского областного суда.

Заявления о том, что Андраник Мусатян скрывал судимость, не подтвердились. Верховный суд определил, что ошибка в документах, на которую и ссылался кандидат Алмаз Гисмеев, носила технический характер. А следовательно, причин для снятия с выборов нет.

Напомним, ранее тщательно и беспристрастно изучив документы, к такому же выводу пришли прокуратура и Мурманский областной суд. Тем не менее, кандидат-жалобщик от регионального отделения «Справедливая Россия» подал апелляцию и сумел убедить в своей правоте апелляционный суд Санкт-Петербурга. Точку поставил Верховный суд Российской Федерации.

Наталья Абрамова, юрист (по телефону): «Сегодня Верховный суд своим решением оставил в силе решение первой инстанции - Мурманского областного суда и отменил постановление второго апелляционного суда общей юрисдикции. Напомню, что решением суда был отклонён иск кандидата в депутаты Гисмеева об отмене регистрации кандидата в депутаты Мусатяна».