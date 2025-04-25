Андрей Андреев и Диана Сергеева: «СИТИЛИНК» делает город безопаснее

«Ситилинк» пришёл в Мурманск в 2021 году. Сегодня собственная сеть провайдера охватывает все крупные районы города.

В рамках проекта «Мой дом», программы по установке платных и бесплатных камер наблюдения во дворах, на общественных территориях, в домах и офисах интернет-провайдер «Ситилинк» подключил в Мурманске более 70 новых камер наблюдения. Две из них публичные: одна смотрит на пересечение улиц Баумана и Бондарной, вторая – на перекресток улиц Баумана и Бочкова.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Андрей Андреев, директор ООО «М-связь», и Диана Сергеева, менеджер по маркетингу ООО «М-связь», расскажут о том, как их компания делает наш город безопаснее.