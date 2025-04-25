День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 12:00
Андрей Андреев и Диана Сергеева: «СИТИЛИНК» делает город безопаснее
«Ситилинк» пришёл в Мурманск в 2021 году. Сегодня собственная сеть провайдера охватывает все крупные районы города.
В рамках проекта «Мой дом», программы по установке платных и бесплатных камер наблюдения во дворах, на общественных территориях, в домах и офисах интернет-провайдер «Ситилинк» подключил в Мурманске более 70 новых камер наблюдения. Две из них публичные: одна смотрит на пересечение улиц Баумана и Бондарной, вторая – на перекресток улиц Баумана и Бочкова.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Андрей Андреев, директор ООО «М-связь», и Диана Сергеева, менеджер по маркетингу ООО «М-связь», расскажут о том, как их компания делает наш город безопаснее.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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