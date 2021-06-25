Андрей Чибис - в числе лучших руководителей регионов страны

Глава Мурманской области попал в топ-10 губернаторов «Новой волны» в России по данным экспертного института социальных исследований и сети «Политджойстик регионов».

При составлении рейтинга эксперты учитывали три основных параметра: близость к людям, эффективность управления регионом и решение накопившихся за годы проблем. В расчёт брали и готовность к диалогу, скромность, проявление эмоций и эмпатии.

По словам экспертов, уже сейчас можно зафиксировать устойчивость и стабильность «основного состава» глав «Новой волны». Андрею Чибису авторы топ-10 дали такую характеристику: «Креативность в решениях, энергичность и эффективность во взаимодействии с федеральным центром и корпорациями».