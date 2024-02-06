Андрей Чибис дал поручение создать совместную межведомственную комиссию, которая займётся формированием стратегии развития молочного животноводства на территории региона

Ситуация на сельхозпредприятии «Полярная звезда» в последнее время будоражит северян. Из-за недопонимания между действующими лицами истории, сотрудникам предприятия даже пришлось раздавать молоко желающим совершенно бесплатно.

Сотрудницы «Полярной звезды» Наталья и Валентина почти неделю с утра и до позднего вечера сидели на раздаче молока. Они делали это бесплатно, а очередь не кончалась ни на минуту.

Наталья, оператор машинного доения «Полярной звезды»: «Начали. Раздали сначала пять, потом шесть, семь тонн. Вчера раздали 11 тонн. Людей было много-много. Вчера допоздна раздавали».

Валентина, сотрудница «Полярной звезды»: «У нас молоко всегда высшего сорта идёт. Жирность хорошая - 3,6%. Цельное молоко детям на севере надо пить, а не порошковое. Очень обидно, когда приходишь в магазин, а там продают молоко, разбавленное с порошком. Даже бывает такое, что противно пить. А это на землю выливать... Как так можно? Кто же должен об этом позаботиться, поддержать наше хозяйство, которое на севере так трудно содержать».

А причина этому непростая. В прошлом году из-за поломки оборудования и необходимости закупать новую технику, Североморский молокозавод не смог платить «Полярной звезде» за молоко прежнюю цену. Правительство предложило предприятию компромисс в виде увеличенной закупочной цены на молоко до 20 рублей за килограмм и субсидии за такой же объём продукции на 18 рублей. Плюс к этой сумме 5 рублей доплачивал Североморский молокозавод в счёт долга. В конце января срок этого договора истёк.

Лидия Сидорова, главный зоотехник предприятия «Полярная звезда», заместитель директора по производству: «Мы не забивали животных, сохранили поголовье и молодняк. Наступает 1 февраля, а завод не отправляет транспорт, чтобы отгрузить продукцию. Звоню на один телефон - не отвечает, другой - тоже, третий - Ольга Николаевна ответила и сказала, что нет указания от директора завода. «Пока не даст указания, машину отправлять не будем», - сказала она».

У «Полярной звезды» 484 коровы, которые дают до 15 тонн молока за удой. Этих животных голштинской породы ещё в советские времена адаптировали для жизни на севере. Показатели по их удою бьют рекорды, отмечает главный зоотехник предприятия.

Лидия Сидорова, главный зоотехник предприятия «Полярная звезда», заместитель директора по производству: «Они настолько хороши всем: высокой молочной продуктивностью, пригодностью в условиях проживания Крайнего Севера, пригодностью к успешному машинному доению».

Бросать в беде «Полярную звезду» совершенно бесчеловечно, поэтому глава нашего региона не мог остаться в стороне. Он провёл совещание с руководством Североморского молочного завода и молочной фермой. Важно было обсудить и достигнуть конкретных договоренностей между хозяйственными предприятиями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом надоев и прочего, мы, правда, считаем, что у вас лучшая практика. Проведём совместную аналитическую работу с 20 марта по 1 апреля. 1 апреля сядем и примем финальное решение по ценообразованию».

В ходе встречи стороны заключили соглашение о продолжении сотрудничества. Особенно этому факту обрадовались сотрудники предприятия. Ставшая в последние дни буквально героиней информационных материалов главный зоотехник предприятия Лидия Сидорова не смогла сдержать переполнявшие её эмоции: «Я вас обниму. Вы хорошая».

А после итоги переговоров прокомментировали и руководители предприятий.

Казбек Абдурахманов, директор молочной фермы «Полярная звезда»: «В ходе переговоров мы пришли к выводу, что необходимо заключить временное соглашение. Все стороны довольны, так как установлена та цена, которая всех устраивает на данный момент. Далее будет установлена цена, которая нас устраивает, так как эта цена временная. Справедливую цену установим и надеемся, что и дальше будем работать вместе, продолжая взаимовыгодные отношения».

Лев Леонов, и.о. генерального директора Североморского молочного завода: «Временные трудности преодолены. Мы очень надеемся, что у нас всё будет хорошо, мы будем дальше вместе работать».

Губернатор Андрей Чибис дал поручение создать совместную межведомственную комиссию, которая займётся формированием стратегии развития молочного животноводства на территории региона. Туда войдут комитет государственного и финансового контроля Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Минприроды, налоговая служба и руководство сельхозпредприятий.