Андрей Чибис доложил о результатах первого этапа плана реновации ЗАТО и представил перечень мероприятий второго этапа на Госкомиссии по Арктике

На Госкомиссии по развитию Арктики под председательством Юрия Трутнева глава региона Андрей Чибис доложил о ходе реализации первого этапа реновации ЗАТО и представил перечень мероприятий на 2022-2023 годы для запуска второго этапа.

Чуть менее года назад Госкомиссией по вопросам развития Арктики был утвержден перечень из 26 мероприятий по реновации в семи гарнизонах и ЗАТО Мурманской области. На средства федерального и областного бюджетов завершён капремонт 22 многоквартирных домов, утеплены торцы фасадов в 14 домах, снесены восемь ветхих домов, завершён ремонт пяти километров дорог и благоустройство двух территорий, отремонтировано 384 квартир из 415. Продолжается капитальный ремонт общественных зданий.

«Улучшены жилищные условия граждан. Отремонтированы кровли зданий, утеплены фасады домов, заменены изношенные внутридомовые инженерные системы, что в дальнейшем позволит избежать теплопотерь и обеспечивать температурный режим в жилых помещениях в рамках действующих нормативов, а также получать коммунальные услуги надлежащего качества», – доложил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.