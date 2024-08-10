Андрей Чибис доложил Владимиру Путину о реализации ключевых проектов по развитию Мурманской области, Фёдор Конюхов прибыл в Мурманск с очередными мировыми рекордами, северяне накопили сбережений в банках на 42 млрд рублей – подводим итоги недели

Жители Мурманской области могут помочь эвакуированным гражданам из Курской области. Гуманитарную помощь, а в первую очередь требуются генераторы, бытовая техника, питьевая вода, продукты длительного хранения, спальные принадлежности, предметы личной гигиены, можно передать через региональное отделение партии «Единая Россия» или местные отделения во всех муниципалитетах Мурманской области.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Жители Мурманской области могут помочь эвакуированным гражданам из Курской области. Гуманитарную помощь, а в первую очередь требуются генераторы, бытовая техника, питьевая вода, продукты длительного хранения, спальные принадлежности, предметы личной гигиены, можно передать через региональное отделение партии «Единая Россия» или местные отделения во всех муниципалитетах Мурманской области. Напомним, в Курской области после обстрела приграничных районов ВСУ пострадали 66 человек, из них 9 — дети.

Военные следователи Северного флота организовали в Мурманске рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта. При поддержке рогсвардейцев специалисты проверили места наиболее частого пребывания лиц, недавно получивших гражданство России в Октябрьском округе областного центра. Во время рейда удалось застать более трёх десятков человек, среди которых выявлены несколько «новых» граждан, своевременно не вставшие на воинский учёт. Они были сопровождены в военный комиссариат.

В неспокойное время не дайте себя завербовать. Мы расскажем историю северянина, который не справился с украинской пропагандой и теперь ему грозит уголовная ответственность…

На территории Мурманской области для обеспечения пожарной безопасности продлевается ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Ограничение, если не изменяться погодные условия, будет действовать до 25 августа. В лесах запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов. За нарушение правил предусмотрено административное наказание, штрафы до 400 тысяч рублей. В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно звоните в службу экстренного реагирования – 112.

В Мурманске за последние несколько дней дважды загорались деревянные дома. Последнее ЧП произошло на улице Калинина. Дом №47 на Калинина, несмотря на усилия спасателей, выгорел почти полностью. Эвакуировать никого не пришлось. Людей из авариного здания давно расселили. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось только к 7 утра. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

На этой неделе состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона доложил президенту о реализации ключевых проектов по развитию Мурманской области, также обсуждалась возможность переноса процесса перевалки угля из Мурманска на западный берег Кольского залива.

Мурманский общественный транспорт признан одним из лучших в стране. Изменения произошли благодаря реализации плана «На Севере – жить.

Мончегорск вновь стал местом притяжения творческих людей со всей страны. Фестиваль культуры «Табуретка» восьмой год подряд доказывает, что искусство актуально, интересно и разнообразно. Мимо такого события не смогли пройти Кристина Харатова и Виталий Артемьев, журналисты «Арктик-ТВ». Смотрим их сюжет с фестиваля…

Посещение водопадов чуть не закончилось трагедией. В Мурманской области незарегистрированная группа туристов отправилась к водопаду Девичьи Косы. Одна из отдыхающих решила сфотографироваться на краю обрыва, но поскользнулась. Её успел поймать мужчина, но, к сожалению, сорвался сам. На помощь ему оперативно выдвинулись спасатели МЧС России. С помощью специальных носилок мужчину достали из обрыва. После чего пострадавшего на вертолёте Ми-8 эвакуировали в Мурманск. Сейчас мужчина передан врачам. А с его родственниками работают психологи МЧС России.

Долгожданное возвращение самого известного путешественника страны свершилось. Фёдор Конюхов вновь на Большой земле и с очередными установленными мировыми рекордами. Кристина Харатова и Виталий Артемьев, журналисты «Арктик-ТВ», встречали гуру всех путешественников и узнали его впечатления от рейса…

Деньги любят счёт. Северяне за год накопили сбережений в банках на 42 миллиарда рублей. По состоянию на июль 2024 года сумма средств жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах превысила 292 млрд рублей. Это на 17%, или на 42 млрд рублей, больше, чем годом ранее. Активный приток средств на банковские счета и вклады не только в регионе, но по стране продолжается пятый месяц подряд. Эксперты отмечают, что это связано с повышением ставки доходности по вкладам, которую финансовые организации повысили вслед за ключевой ставкой Банка России. Также на рост повлияла здоровая конкуренция между банками.

Мурманск впервые принял у себя межрегиональную конференцию «Гектар - 2024»…

73 жителя региона получили выплаты по частичному возмещению стоимости полисов ОСАГО. На возврат 50% уплаченных средств по страховке могут рассчитывать граждане с инвалидностью. Такая выплата начисляется автоматически гражданам с ограниченными возможностями здоровья, однако, если в базе такой информации нет, можно обратиться в отделение Социального фонда России по Мурманской области или МФЦ с соответствующим заявлением, или же подать его онлайн через портал «Госуслуги».

Около трёх тысяч мурманчан посетили передвижной музей «Поезд Победы» в столице Заполярья. Передвижной музей сделал остановки и в Апатитах, и в Кандалакше…

Вы когда-нибудь задумывались, насколько необычна работа у геодезистов? Эти люди знают очень много о нашей земле. Например, они владеют информацией, где расположены точки поверхности, не имеющие право на движение. Они несут с собой важные сведения для изучения земли, гравитационного поля и даже изменений во времени. Заинтересовались такими объектами и наши журналисты. Кристина Харатова и Максим Петровичев продолжат...