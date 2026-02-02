Андрей Чибис, глава региона, подвёл итоги незапланированной поездки в Печенгский округ

Целью визита стала проверка ситуации с отоплением, на которую продолжают жаловаться местные жители.

Глава региона осмотрел квартиры в некоторых домах н.п. 19-км, Спутник и Печенга, а также поговорил с рабочими и специалистами на местах. В том числе с теми, от кого поступали жалобы на отсутствие или снижение параметров отопления.

Ситуация с котельной в населенном пункте 19 км уже не первый день на контроле регионального правительства. Частная компания некачественно следит за её работой. Для решения проблемы пришлось привлекать специалистов областного теплоснабжающего предприятия «Мурманэнергосбыт». Помимо этого, в квартирах жителей необходимо заменить радиаторы в рамках программы капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Необходимо провести мероприятия по замене радиаторов, внимательно следить за гидравликой. Эту работу будем координировать и разбираться с тем, как будет компенсироваться этот ущерб».

При этом была отмечена масштабная работа по реновации ЗАТО в округе. Только в рамках этой программы капитально отремонтировано 110 многоквартирных домов, 196 квартир для военнослужащих, благоустроены дворы и установлены 28 современных детских и спортивных площадок.

Однако, как заявил глава региона, это не отменяет необходимости решать текущие проблемы жителей быстро и качественно.