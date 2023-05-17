Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша священная обязанность поддержать жителей Приморского района»
Район, которому взялась помочь Мурманская область, включает 31 населённый пункт с центром в городе Приморске. Всего там проживают около 25 тысяч человек.
Северяне уже участвуют в выстраивании на этой территории новой жизни. Работа ведётся по самым разным направлениям: медицина, образование, культура и ЖКХ. Первоочередная задача - налаживание водоснабжения.
Все актуальные вопросы были затронуты и во время текущего обсуждения.
Напомним, после проведения референдумов в четырёх новых регионах России многие субъекты взяли под опеку эти территории. Так, например, Мурманская область недавно подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского района.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша священная обязанность поддержать жителей Приморского района. С учётом того опыта, который есть у Мурманской области по всем направлениям, которые перечислены и по другим, которые будут востребованы, безусловно всю поддержку и помощь мы окажем».
Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Из хорошего можно отметить то, что вся территория Приморского района не пострадала в ходе боевых действий. Там нет массовых разрушений. Поэтому мое предложение сосредоточить усилия на налаживании мирной жизни жителей Приморского района».