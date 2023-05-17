Вопросы оказания всевозможной помощи Приморскому району Запорожской области обсудили сегодня на встрече глава региона Андрей Чибис и его заместитель Владимир Евменьков, который недавно вернулся с подшефной территории.

Район, которому взялась помочь Мурманская область, включает 31 населённый пункт с центром в городе Приморске. Всего там проживают около 25 тысяч человек.

Северяне уже участвуют в выстраивании на этой территории новой жизни. Работа ведётся по самым разным направлениям: медицина, образование, культура и ЖКХ. Первоочередная задача - налаживание водоснабжения.

Все актуальные вопросы были затронуты и во время текущего обсуждения.

Напомним, после проведения референдумов в четырёх новых регионах России многие субъекты взяли под опеку эти территории. Так, например, Мурманская область недавно подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского района.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша священная обязанность поддержать жителей Приморского района. С учётом того опыта, который есть у Мурманской области по всем направлениям, которые перечислены и по другим, которые будут востребованы, безусловно всю поддержку и помощь мы окажем».

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Из хорошего можно отметить то, что вся территория Приморского района не пострадала в ходе боевых действий. Там нет массовых разрушений. Поэтому мое предложение сосредоточить усилия на налаживании мирной жизни жителей Приморского района».