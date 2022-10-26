Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, рабочий день посвятил Ловозерскому району

Вместе с членами регионального правительства он осмотрел ряд объектов, а затем провёл заседание.

В среднем уровень исполнения всех нацпроектов у Мурманской области уже равен 97,5%. Данные работы затрагивают 320 объектов в различных отраслях. По проекту «Демография» построено 2 детских сада в Мурманске, и более 9 тысяч семей северян получили выплаты, связанные с рождением детей. А в рамках проекта «Здравоохранение» продолжены капремонты в 12 медучреждениях области, также в регион приехали на работу 214 медработников.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «По модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта можно только отремонтировать помещения поликлиники, а оборудование и мебель надо покупать за счёт областного бюджета. Это как раз в рамках нашей программы «На Севере - жить».

В рамках нацпроекта «Образование» открыли ещё 12 «Точек роста», обновлено 12 мастерских в колледжах, появился «Кванториум» в Североморске.

Что касается дорог, то реконструирован мост через реку Мартимъявр и путепровод Заполярный-Сальмиярви, выполнена укладка асфальта на 108% и началось обновление дорог из плана на следующий год. Уже готова трасса Кола-Выходной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Те показатели, которые достигнуты за 9 месяцев командой, а это короткий период. По интегральным показателям мы в десятке лучших субъектов, это очень достойно. Теперь важно эти месяцы не упустить».

Что касается Ловозерского района, где и состоялось выездное заседание правительства области, то здесь реализуется комплекс мер по поддержке оленеводства, 51% всей его территории занимают пастбища. Государственная поддержка, оказанная из областного и федерального бюджетов в 2021 году, составила 28,5 млн рублей и позволила оленеводческим хозяйствам закончить год с прибылью. Предприятиям удалось получить разрешения на право экспорта мяса и шкур оленей. Кроме этого, в районе работает Ловозерский ГОК, у которого недавно сменился руководитель.